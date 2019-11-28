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    Шоу-биз

    Хейли Бибер в ультракоротком бикини у бассейна попала в объектив папарацци

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    <p>Наследница голливудской династии наслаждается отдыхом в Майами</p> <div></div> - Хейли Бибер в ультракоротком бикини у бассейна попала в объектив папарацци

    Наследница голливудской династии наслаждается отдыхом в Майами

    Поклонники обратили внимание на плоский живот звезды

    25-летний Джастин Бибер стал все чаще говорить о готовности к появлению детей в его браке с 23-летней Хейли Бибер. Сама модель похвасталась плоским животом в ультракоротком купальнике, доказав что она не беременна. Звезда провела день возле бассейна на заднем дворе арендованного дома. Она много загорала и купалась. Хейли надела бикини цвета синий металлик.

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    Хейли Бибер в ультракоротком бикини у бассейна попала в объектив папарацци
    Хейли Бибер в ультракоротком бикини у бассейна попала в объектив папарацци

     Поклонники обратили внимание на плоский живот Бибер. После недавних заявлении Джастина о его готовности стать отцом многие фанаты предполагали увидеть Хейли с округлившимся животом. Однако, как стало понятно, заявления ее мужа не имеют ничего общего с реальностью.

     

    знаменитости модель шоу-бизнес
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