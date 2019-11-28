Голая или в бикини? Эмили Ратаковски заинтриговала фанатов пикантным фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмили старательно выгибается, подчеркивая свои формы instagram.com/emrata/

Глядя на снимки, трудно понять, есть ли на брюнетке бикини или она позирует абсолютно голой

28-летняя Эмили Ратаковски отдыхает на Мальдивах. Брюнетка продолжает делиться отпускными кадрами: одно фото у нее получается сексуальнее другого.

Показав уже все, что можно, на этот раз модель решила окончательно запутать поклонников и заставить томиться в неизвестности. Она опубликовала серию черно-белых фото, на которых запечатлена на фоне пляжа в провокационных позах.

Эмили старательно выгибается, подчеркивая свои формы. Глядя на снимки, трудно понять, есть ли на брюнетке бикини или она позирует абсолютно голой.

Эмили не теряет времени даром на Мальдивах: на ней платье треснуло по швам, а она поделилась этим снимком в Instagram.