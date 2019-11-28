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    Шоу-биз

    Голая или в бикини? Эмили Ратаковски заинтриговала фанатов пикантным фото

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    <p>Эмили старательно выгибается, подчеркивая свои формы</p> <p>instagram.com/emrata/</p> <div></div> - Голая или в бикини? Эмили Ратаковски заинтриговала фанатов пикантным фото

    Эмили старательно выгибается, подчеркивая свои формы

    instagram.com/emrata/

    Глядя на снимки, трудно понять, есть ли на брюнетке бикини или она позирует абсолютно голой

    28-летняя Эмили Ратаковски отдыхает на Мальдивах. Брюнетка продолжает делиться отпускными кадрами: одно фото у нее получается сексуальнее другого.

    Показав уже все, что можно, на этот раз модель решила окончательно запутать поклонников и заставить томиться в неизвестности. Она опубликовала серию черно-белых фото, на которых запечатлена на фоне пляжа в провокационных позах.

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    Голая или в бикини? Эмили Ратаковски заинтриговала фанатов пикантным фото
    Голая или в бикини? Эмили Ратаковски заинтриговала фанатов пикантным фото
    Голая или в бикини? Эмили Ратаковски заинтриговала фанатов пикантным фото
    Голая или в бикини? Эмили Ратаковски заинтриговала фанатов пикантным фото
    Голая или в бикини? Эмили Ратаковски заинтриговала фанатов пикантным фото
    Голая или в бикини? Эмили Ратаковски заинтриговала фанатов пикантным фото
    Голая или в бикини? Эмили Ратаковски заинтриговала фанатов пикантным фото
    Голая или в бикини? Эмили Ратаковски заинтриговала фанатов пикантным фото
    instagram.com/emrata/

    Эмили старательно выгибается, подчеркивая свои формы. Глядя на снимки, трудно понять, есть ли на брюнетке бикини или она позирует абсолютно голой.

    Эмили не теряет времени даром на Мальдивах: на ней платье треснуло по швам, а она поделилась этим снимком в Instagram.

     

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