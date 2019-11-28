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    Шоу-биз

    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа

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    <p>Джоли опасается, что отношения между влюбленными могут зайти слишком далеко и Брэд решит познакомить детей</p> <div></div> - Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа

    Джоли опасается, что отношения между влюбленными могут зайти слишком далеко и Брэд решит познакомить детей

    Ранее звезда «Малефисенты» разрешила Брэду провести с детьми четыре дня в честь празднования Дня благодарения

    Сага о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта, кажется, не закончится никогда. Казалось бы, звездные экс-супруги поставили точку в споре об опеке над шестью детьми, но нет. Ревнивая Анджелина решила откопать топор войны. 44-летняя голливудская звезда не хочет, чтобы актер знакомил их общих наследников со своей новой избранницей.

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    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа
    Анджелина Джоли шантажирует Брэда Питта детьми из-за его нового романа

    Ранее Анджелина разрешила Брэду провести с детьми четыре дня в честь празднования Дня благодарения. Это очень щедрый жест с ее стороны, ведь ранее актриса добивалась одиночной опеки. Но когда в СМИ появились слухи о новом романе Питта с актрисой Алией Шокат, настроение Джоли резко поменялось. Она опасается, что отношения между влюбленными могут зайти слишком далеко и Брэд решит познакомить детей с Алией. «Звезда «Малефисенты» уже пригрозила бывшему отказом в праздничном уик-энде, если на празднике будет присутствовать Шокат», – сообщает The Daily Mail.

     

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