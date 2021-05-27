Украинский фильм получил «Хрустального медведя» на Берлинале

Хрустальный медведь - одна из самых весомых наград фестиваля

Созданный при поддержке Госкино полнометражный игровой фильм украинского режиссера Екатерины Горностай «Стоп-Земля» получил награду Хрустальный медведь от Юношеского жюри конкурсной программы Berlinale Generation 14plus как лучший полнометражный фильм.

Как сообщает пресс-служба Госкино, это одна из самых весомых наград фестиваля и является первой для украинского фильма в этой категории.

«Фильм убедительно освещает многообразие важных тем, которые понятны нам как молодым людям. Платоническая любовь, квир, солидарность и психологический стресс усиливают эффект фильма как аутентичной истории о взрослении. Благодаря технике творческой визуализации и художественной форме становится понятным, как наше поколение мечтает, чувствует и переживает жизнь. Месседж фильма убеждает нас, что иметь определенные страхи - неотъемлемая часть нашей жизни. Все для того, чтобы наслаждаться самыми захватывающими годы молодости», - отметило Юношеское жюри конкурсной программы Berlinale Generation 14plus.

Как отмечается, 9 и 10 июня фильм покажут в кинотеатрах Берлина в пределах второй части нынешнего Берлинале.

Кинотеатральный релиз фильма в Украине планируется во второй половине 2021 года.