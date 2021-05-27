Украинский фильм получил «Хрустального медведя» на Берлинале
Фильм украинского режиссера Екатерины Горностай «Стоп-Земля» получил Berlinale Generation 14plus
Хрустальный медведь - одна из самых весомых наград фестиваля
Созданный при поддержке Госкино полнометражный игровой фильм украинского режиссера Екатерины Горностай «Стоп-Земля» получил награду Хрустальный медведь от Юношеского жюри конкурсной программы Berlinale Generation 14plus как лучший полнометражный фильм.
Как сообщает пресс-служба Госкино, это одна из самых весомых наград фестиваля и является первой для украинского фильма в этой категории.
«Фильм убедительно освещает многообразие важных тем, которые понятны нам как молодым людям. Платоническая любовь, квир, солидарность и психологический стресс усиливают эффект фильма как аутентичной истории о взрослении. Благодаря технике творческой визуализации и художественной форме становится понятным, как наше поколение мечтает, чувствует и переживает жизнь. Месседж фильма убеждает нас, что иметь определенные страхи - неотъемлемая часть нашей жизни. Все для того, чтобы наслаждаться самыми захватывающими годы молодости», - отметило Юношеское жюри конкурсной программы Berlinale Generation 14plus.
Как отмечается, 9 и 10 июня фильм покажут в кинотеатрах Берлина в пределах второй части нынешнего Берлинале.
Кинотеатральный релиз фильма в Украине планируется во второй половине 2021 года.
«Стоп-Земля» - чувственная автобиографическая история об исследовании себя. 16-летняя Маша учится в обычной киевской школе в 11-А классе. Не чувствовать себя странно и отстраненно в коллективе ей помогают близкие друзья Яна и Сеня, по-своему переживая напряженную школьную обыденность. Кроме будущих экзаменов, выйти из зоны комфорта Машу заставляет влюбленность в одноклассника Сашу. Она понимает, если не решишься - никогда не знаешь, есть ли что-то в ответ.
Сценарий фильма написал режиссер Екатерина Горностай. Сыграли в фильме непрофессиональные актеры-подростки, с которыми Екатерина работала в актерской лаборатории осенью 2019 года. В главных ролях - Мария Федорченко, Арсений Марков, Яна Исаенко, Александр Иванов. Оператор-постановщик - Александр Рощин. Художник-поставщик - Максим Нименко. Композитор - Марьяна Клочко. Режиссеры монтажа - Никон Романченко и Екатерина Горностай.
«Стоп-Земля» является сугубо украинским производством компании «ЭССЕ Продакшн Хаус», созданным при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинской культурного фонда. Международную рекламу фильма поддержал Украинский институт. Продюсерами фильма стали Виталий Шереметьев, Вика Хоменко, Наталья Либет, Ольга Бесхмельницина.