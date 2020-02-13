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    Шоу-биз

    В сети появились фото, на которых можно рассмотреть похудевшую на 45 килограммов Адель

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    <p>Звезда не только сбросила вес, но и подтянула тело</p> <div></div> - В сети появились фото, на которых можно рассмотреть похудевшую на 45 килограммов Адель

    Звезда не только сбросила вес, но и подтянула тело

    После резкого похудения звезду едва узнают даже друзья

    31-летняя певица Адель после развода с мужем кардинально изменила образ жизни и похудела на 45 кг! Пару раз папарацци ловили певицу, но ракурсы были такими, что разглядеть фигуру детально было невозможно — то знаменитость сидела в шезлонге, то была одета в объемное платье.

    Наконец уличным фотографам удалось запечатлеть Адель в самом удачном образе: певица вышла из дома, чтобы совершить пробежку. Она надела облегающий спортивный комплект черного цвета, кроссовки и прикрыла голову панамой.

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    В сети появились фото, на которых можно рассмотреть похудевшую на 45 килограммов Адель
    В сети появились фото, на которых можно рассмотреть похудевшую на 45 килограммов Адель
    В сети появились фото, на которых можно рассмотреть похудевшую на 45 килограммов Адель

    Надо сказать, тренировки не прошли даром — звезда не только сбросила вес, но и подтянула тело, «сделала» талию.

    Известно, что за время похудения певице удалось скинуть более 45 кг. В этом ей помогли активные занятия спортом и правильное питание. А пошла на это Адель ради своего семилетнего сына, когда ее начали беспокоить проблемы со здоровьем, появившиеся на фоне лишнего веса.

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    образ жизни знаменитости певица шоу-бизнес питание
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