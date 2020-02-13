Как выглядели самые сексуальные супермодели в мире на показе Mark Jacobs (фото)



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Майли Сайрус дебютировала на подиуме

Звезды моделинга восхитили яркими нарядами

В Нью-Йорке продолжается традиционная Неделя моды, на которой в этом году не так много эпатажа и скандалов, зато достаточно сюрпризов. Так, в рамках презентации новой коллекции Mark Jacobs, помимо сестер Хадид, Кайи Гербер, Карли Клосс и других известных моделей, на подиуме появилась неожиданная дебютантка — Майли Сайрус.

Чтобы певица чувствовала себя максимально комфортно в новой роли, Марк доверил ей явить миру привычную одежду, в которой она может пойти за молоком в ближайший супермаркет - короткий топ и свободные брюки, а также пальто с принтом под зебру.

Сайрус и Джейкобс знакомы уже давно, но раньше их сотрудничество заключалось в участии певицы в рекламных компаниях бренда и всевозможных обнаженных фотосессиях в защиту прав женщин.