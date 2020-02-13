«Живой Кен» в платье с экстремальным декольте похвастался силиконовой грудью



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36-летний Родриго Алвес недавно стал обладателем пышного бюста instagram.com/rodrigoalvesuk/

Любитель пластики подчеркивает новую грудь очень провокационными нарядами

Бразилец Родриго Алвес потратил миллионы на пластические операции, чтобы стать копией кукольного Кена. Однако это ему наскучило. Недавно Родриго сообщил, что решил стать женщиной. Сейчас Родриго находится в Бельгии. По улицам портового города Антверпен он расхаживает в провокационном черном платье с головокружительным декольте.

Фотографии из поездки «Кен» показал поклонникам. Бразилец рассказал, что был на встрече с пластическим хирургом. По словам Алвеса, на этой неделе у него состоится «большая операция». Родриго не стал вдаваться в подробности, но поклонники предполагают, что это будет операция по смене пола.

Стать женщиной бразилец решил еще в 2018 году, когда впервые надел платье для фотосессии. В тот момент Алвес понял, что ему нужно изменить пол. Родриго ежедневно сталкивается с критикой и жесткими комментариями в свой адрес. Он горд, что у него хватает сил следовать за мечтой, невзирая на мнение окружающих.