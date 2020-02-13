Без мяса и картошки: раскрыт секрет диеты Софии Ротару



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Перед концертами звезда отказывается от жареной картошки, десертов и мясных блюд

Популярная украинская певица сидит перед крупными выступлениями на «особом режиме питания»

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что звездная исполнительница следит за своей формой. Несмотря на солидный возраст, а звезде эстрады уже 72 года, она находится просто в потрясающей форме.

Как сказал Сергей Лавров, перед большими сольными выступлениями Ротару переходит на так называемый «особый режим питания». По его словам, она отказывается даже от своего любимого блюда — жареной картошки. Кроме того, из рациона пропадают десерты и мясные блюда.

По словам Сергея Лаврова, его подопечная «нажимает на зелень». Кроме того, она много двигается. Звезда совершает часовые прогулки каждый день.

Ранее сообщалось, что София Ротару выступила в стране-агрессоре на фестивале «Песня года» и не скрывала радости по этому поводу. «Я очень по вам скучала» – сообщила певица своим слушателям, которые поддержали женщину бурными овациями.