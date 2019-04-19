  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    В сети появились новые фото со второй свадьбы Бейонсе и Джей-Зи

    • Розсилка
    В сети появились новые фото со второй свадьбы Бейонсе и Джей-Зи

    На торжестве присутствовали все дети пары

    Бейонсе и Джей-Зи (Jay-Z) находились в мировом туре, поэтому их редко можно было встретить на светских мероприятиях. Напомним, что артисты начали встречаться в 2002 году, но поженились лишь шесть лет спустя. Сейчас у влюбленных подрастает трое детей: семилетняя Блю Айви и двойняшки Сэр и Руми, которым летом стукнет по два года. Ни для кого не секрет, что перед появлением на свет третьего ребенка, супруги пережили кризис в отношениях.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    В сети появились новые фото со второй свадьбы Бейонсе и Джей-Зи
    В сети появились новые фото со второй свадьбы Бейонсе и Джей-Зи
    В сети появились новые фото со второй свадьбы Бейонсе и Джей-Зи
    В сети появились новые фото со второй свадьбы Бейонсе и Джей-Зи
    В сети появились новые фото со второй свадьбы Бейонсе и Джей-Зи
    В сети появились новые фото со второй свадьбы Бейонсе и Джей-Зи
    В сети появились новые фото со второй свадьбы Бейонсе и Джей-Зи
    В сети появились новые фото со второй свадьбы Бейонсе и Джей-Зи
    В сети появились новые фото со второй свадьбы Бейонсе и Джей-Зи
    В сети появились новые фото со второй свадьбы Бейонсе и Джей-Зи
    В сети появились новые фото со второй свадьбы Бейонсе и Джей-Зи

    Читайте також

    В прошлом году пара даже устроила вторую свадьбу. Они снова обменялись клятвами в любви и верности. Для романтичной церемонии артистка не пожалела денег. Только ее платье стоило порядка 10 тысяч долларов. До недавнего времени снимков с торжества почти не было, но накануне в Сети появились ранее неопубликованные фото со второй свадьбы звезд.

    screenshot_34_12

    Вторая свадебная церемония прошла в полной секретности. О ней стало известно, когда королева R’n’B выступила в Кардиффе в 2018 году. Тогда были показаны некоторые фото с торжества. Похоже, что теперь в семье звезд царит полная гармония. Они то и дело выходят вместе в свет. Даже во время мирового тура Бейонсе и Джей-Зи не расставались ни на день.

     Читайте также: Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер не сдержала страсть с бойфрендом у трапа самолета (фото).


    Читайте також
    знаменитости дети шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ