В сети появились новые фото со второй свадьбы Бейонсе и Джей-Зи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На торжестве присутствовали все дети пары

Бейонсе и Джей-Зи (Jay-Z) находились в мировом туре, поэтому их редко можно было встретить на светских мероприятиях. Напомним, что артисты начали встречаться в 2002 году, но поженились лишь шесть лет спустя. Сейчас у влюбленных подрастает трое детей: семилетняя Блю Айви и двойняшки Сэр и Руми, которым летом стукнет по два года. Ни для кого не секрет, что перед появлением на свет третьего ребенка, супруги пережили кризис в отношениях.

В прошлом году пара даже устроила вторую свадьбу. Они снова обменялись клятвами в любви и верности. Для романтичной церемонии артистка не пожалела денег. Только ее платье стоило порядка 10 тысяч долларов. До недавнего времени снимков с торжества почти не было, но накануне в Сети появились ранее неопубликованные фото со второй свадьбы звезд.

Вторая свадебная церемония прошла в полной секретности. О ней стало известно, когда королева R’n’B выступила в Кардиффе в 2018 году. Тогда были показаны некоторые фото с торжества. Похоже, что теперь в семье звезд царит полная гармония. Они то и дело выходят вместе в свет. Даже во время мирового тура Бейонсе и Джей-Зи не расставались ни на день.



