Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер открыла секрет своего похудения после родов



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Кайли Дженнер

Светская львица призналась, что во время беременности очень много ела

В февраля прошлого года младшая из сестер Дженнер, Кайли, впервые стала мамой - телезвезда родила дочь от своего возлюбленного Трэвиса Скотта. За беременность она набрала больше 18 килограммов, избавляться от которых начала вскоре после родов. Через три месяца после рождения дочери Кайли призналась, что ей осталось сбросить еще примерно 10 килограммов, чтобы вернуться к добеременному весу. И сделать ей это удалось. Вчера она устроила в своем Instagram прямой эфир и ответила на вопросы поклонников о том, как ей удалось прийти в форму.

«Честно говоря, все дело в диете. Я от природы худая. Конечно, не такая, как Кендалл. Но у меня всегда был плоский живот, но только недавно он снова стал таким, каким был до рождения Сторми. Обычно я ем как сумасшедшая: пасту, пиццу, много молочных продуктов, но я просто от всего этого отказалась. И в моем случае это сработало», - сказала она.

Кайли добавила, что во время беременности ела много сладостей, хотя на самом деле никогда не была сладкоежкой.

«Я часто ела вафли, могла съесть три штуки в день. Говорят, что, когда ждешь девочку, постоянно хочется чего-то сладкого или соленого. Для меня это оказалось правдой. Ничего необычного или странного не хотелось, просто я ела много пончиков, мороженого или других сладостей», - поделилась Кайли.

Тем не менее после появления дочери на свет Кайли взяла себя в руки и вернулась к прежней форме.

«Думаю, что после рождения ребенка, чтобы прийти в форму, требуется примерно столько же времени, сколько и выносить малыша. От многих людей я слышала, что это займет год. И это оказалось правдой. Сейчас я снова чувствую себя собой», - сказала она.