В сети появились первые кадры фильма «Терминатор: Тёмная судьба»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На новых кадрах можно увидеть как знакомых персонажей, так и новичков франшизы

Подробности сюжета фильма с подзаголовком «Тёмная судьба» на данный момент неизвестны. Новый фильм будет шестым по счёту во франшизе «Терминатор», но на деле он продолжит историю, показанную Джеймсом Кэмероном во втором фильме. Продюсеры предпочли игнорировать все события, показанные после «Судного дня».

Разработка очередного фильма франшизы «Терминатор» ведётся с 2013 года. Перезапустить франшизу должен был «Терминатор: Генезис», однако картина была очень плохо принята критиками и зрителями, а в прокате собрала всего 440,6 млн долларов (при бюджете 158 млн). После его провала Шварценеггер отнекивался от возможного участия в новых проектах франшизы, но в итоге Джеймс Кэмерон занял продюсерскую позицию нового фильма и пригласил старого друга снова сыграть робота из будущего.

Когда в сентябре 2017-го стало известно о возвращении во франшизу Линды Хэмилтон, стало понятно, что новый фильм представляет интерес. Ранее поклонники относились к картине скептически.

В фильме также снимались Маккензи Дэвис, Гэбриэл Луна и Диего Бонета. Режиссёрское кресло занимает Тим Миллер, постановщик «Дэдпула».

«Терминатор: Темная судьба» выйдет в прокат в конце октября 2019 года.

Джерело: Киноафиша