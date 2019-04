BBC снимет сериал о последних месяцах жизни Мэрилин Монро



Мэрилин Монро

Сериал будет основан на книге Кита Бадмана «Последние годы Мэрилин Монро», вышедшей в 2010-м

Компания BBC Studios начала работу над сериалом о последних месяцах жизни Мэрилин Монро. Как отмечает BBC, сериал расскажет об отношениях актрисы с голливудскими киностудиями и президентом США Джоном Кеннеди. Рабочее название картины — The Last Days of Marilyn Monroe («Последние дни Мэрилин Монро»). Сценаристом проекта стал Дэн Сефтон («Доверься мне»), а продюсером — Саймон Лаптон.

«В последние несколько месяцев своей жизни Мэрилин была искренне любима, безжалостно предана, цинично исполнена надежды и в конечном счете жестоко брошена», — сказала исполнительный продюсер BBC Studios Энн Пивсевич в комментарии Vogue. Она добавила, что сериал будет сосредоточен на «больших темах», таких как власть, любовь, верность и политика.

Звезда фильмов «Джентльмены предпочитают блондинок», «Зуд седьмого года» и «В джазе только девушки» Мэрилин Монро умерла в августе 1962 года, ей было 36 лет. Кончина актрисы, вызванная отравлением барбитуратами, стала предметом многочисленных споров и спекуляций. Полиция назвала причиной смерти Монро самоубийство.

Джерело: Bird In Flight