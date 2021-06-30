  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    В США конкурс красоты впервые выиграла девушка-трансгендер. Как она выглядит

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Девушка приняла участие в конкурсе &laquo;Мисс Невада&raquo; - В США конкурс красоты впервые выиграла девушка-трансгендер. Как она выглядит

    Девушка приняла участие в конкурсе «Мисс Невада»

    instagram.com/mskataluna/

    Модель теперь поборется за звание «Мисс США»

    27-летняя модель Каталуна Энрикес удостоилась титула самой красивой девушки штата Невада. Состязание красоток состоялось в отеле-казино South Point в Лас-Вегасе. Энрикес удалось обойти 21 конкурентку.

    Каталуна родилась на Филиппинах и переехала с семьей в США, когда ей было 10 лет. Девушка занимается дизайном одежды.

    Модель не скрывала от судей, что сделала операцию по смене пола подобно голливудской актрисе Пейдж. Звезда фильма «Джуно» совершила каминг-аут и устроила первую фотосессию в новом теле.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    В США конкурс красоты впервые выиграла девушка-трансгендер. Как она выглядит
    В США конкурс красоты впервые выиграла девушка-трансгендер. Как она выглядит
    В США конкурс красоты впервые выиграла девушка-трансгендер. Как она выглядит
    В США конкурс красоты впервые выиграла девушка-трансгендер. Как она выглядит
    В США конкурс красоты впервые выиграла девушка-трансгендер. Как она выглядит
    В США конкурс красоты впервые выиграла девушка-трансгендер. Как она выглядит
    В США конкурс красоты впервые выиграла девушка-трансгендер. Как она выглядит
    В США конкурс красоты впервые выиграла девушка-трансгендер. Как она выглядит
    instagram.com/mskataluna/

    Энрикес поделилась школьной фотографией, на которой она была еще мальчиком. Победительница конкурса призналась, что ей пришлось пережить множество испытаний.

    В ноябре девушке предстоит побороться за титул самой красивой девушки страны. На конкурсе «Мисс США» Каталуна также будет единственной участницей, сменившей пол.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

    Читайте также: Когда коты внезапно находили себе людей в самых неожиданных местах (фото)
    Теги: знаменитости модель шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В США конкурс красоты впервые выиграла девушка-трансгендер. Как она выглядит