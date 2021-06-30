В США конкурс красоты впервые выиграла девушка-трансгендер. Как она выглядит

Модель теперь поборется за звание «Мисс США»

27-летняя модель Каталуна Энрикес удостоилась титула самой красивой девушки штата Невада. Состязание красоток состоялось в отеле-казино South Point в Лас-Вегасе. Энрикес удалось обойти 21 конкурентку.

Каталуна родилась на Филиппинах и переехала с семьей в США, когда ей было 10 лет. Девушка занимается дизайном одежды.

Модель не скрывала от судей, что сделала операцию по смене пола подобно голливудской актрисе Пейдж. Звезда фильма «Джуно» совершила каминг-аут и устроила первую фотосессию в новом теле.

Энрикес поделилась школьной фотографией, на которой она была еще мальчиком. Победительница конкурса призналась, что ей пришлось пережить множество испытаний.

В ноябре девушке предстоит побороться за титул самой красивой девушки страны. На конкурсе «Мисс США» Каталуна также будет единственной участницей, сменившей пол.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.