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    Престарелая Моника Беллуччи в откровенной фотосессии заткнула молоденьких моделей за пояс

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    Актриса Моника Беллуччи - Престарелая Моника Беллуччи в откровенной фотосессии заткнула молоденьких моделей за пояс
    Актриса Моника Беллуччи
    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Не исключено, что в скором времени публика увидит воссоединение супругов

    56-летняя Моника Беллуччи подразнила бывшего мужа и остальную часть аудитории жаркими фото в кожаном корсете. В столь провокационном образе итальянская актриса предстала на обложке модного журнала, который увидел свет на днях.

    Не так давно в прессе заговорили о возможном разводе модели Тины Кунаки и Венсана Касселя. По сообщениям журналистов, манекенщица закрутила роман с фотографом Виктором Сантьяго.

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    Престарелая Моника Беллуччи в откровенной фотосессии заткнула молоденьких моделей за пояс
    Престарелая Моника Беллуччи в откровенной фотосессии заткнула молоденьких моделей за пояс
    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    На фоне этой ситуации эффектная Беллуччи на обложке F Magazine выглядела практически издевательством. В кадре цветущая Моника демонстрировала эталонные формы в кожаном корсете. Аккуратная грудь знаменитости выдавалась вперед, а изюминкой стала осиная талия.

    В комментариях не отреагировать на увиденное просто не могли.

    «Венсан, смотри, кого ты потерял», «Мне кажется, она светится от счастья», «Богиня, просто богиня», «Женщина, уничтожь их всех», «Кассель, страдай», — писали поклонники.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Престарелая Моника Беллуччи в откровенной фотосессии заткнула молоденьких моделей за пояс