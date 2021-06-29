Престарелая Моника Беллуччи в откровенной фотосессии заткнула молоденьких моделей за пояс

Не исключено, что в скором времени публика увидит воссоединение супругов

56-летняя Моника Беллуччи подразнила бывшего мужа и остальную часть аудитории жаркими фото в кожаном корсете. В столь провокационном образе итальянская актриса предстала на обложке модного журнала, который увидел свет на днях.

Не так давно в прессе заговорили о возможном разводе модели Тины Кунаки и Венсана Касселя. По сообщениям журналистов, манекенщица закрутила роман с фотографом Виктором Сантьяго.

На фоне этой ситуации эффектная Беллуччи на обложке F Magazine выглядела практически издевательством. В кадре цветущая Моника демонстрировала эталонные формы в кожаном корсете. Аккуратная грудь знаменитости выдавалась вперед, а изюминкой стала осиная талия.

В комментариях не отреагировать на увиденное просто не могли.

«Венсан, смотри, кого ты потерял», «Мне кажется, она светится от счастья», «Богиня, просто богиня», «Женщина, уничтожь их всех», «Кассель, страдай», — писали поклонники.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.