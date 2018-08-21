В викторианском стиле: Ким Кардашьян снялась в необычной фотосессии



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crfashionbook.com Ким Кардашьян

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян,которая любит провокационные и откровенные наряды, удивила сеть необычным луком

Знаменитость снялась в новой фотосессии, примерив образ средневековой дамы.

Кардашьян приняла участие в съемках для журнала CR Fashion Book. На страницах издания Кардашян предстала в необычном луке.

Звезда примеряла в викторианском корсете на шнуровке с пикантным декольте, пышными рукавами, в длинной юбке. Образ завершает сдержанная подобранная прическа.

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