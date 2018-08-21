  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    В викторианском стиле: Ким Кардашьян снялась в необычной фотосессии

    • Розсилка
    Ким Кардашьян - В викторианском стиле: Ким Кардашьян снялась в необычной фотосессии
    crfashionbook.com
    Ким Кардашьян

    Звезда реалити-шоу Ким Кардашян,которая любит провокационные и откровенные наряды, удивила сеть необычным луком

    Знаменитость снялась в новой фотосессии, примерив образ средневековой дамы.

    Кардашьян приняла участие в съемках для журнала CR Fashion Book. На страницах издания Кардашян предстала в необычном луке.

    Звезда примеряла в викторианском корсете на шнуровке с пикантным декольте, пышными рукавами, в длинной юбке. Образ завершает сдержанная подобранная прическа.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    В викторианском стиле: Ким Кардашьян снялась в необычной фотосессии
    В викторианском стиле: Ким Кардашьян снялась в необычной фотосессии
    В викторианском стиле: Ким Кардашьян снялась в необычной фотосессии
    crfashionbook.com

    Читайте также:  Актриса из «Гарри Поттера» сбежала из дома и вышла замуж за возлюбленного

    Читайте також
    знаменитости мода и красота фотография Кардашьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ