В викторианском стиле: Ким Кардашьян снялась в необычной фотосессии
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crfashionbook.com
Ким Кардашьян
Звезда реалити-шоу Ким Кардашян,которая любит провокационные и откровенные наряды, удивила сеть необычным луком
Знаменитость снялась в новой фотосессии, примерив образ средневековой дамы.
Кардашьян приняла участие в съемках для журнала CR Fashion Book. На страницах издания Кардашян предстала в необычном луке.
Звезда примеряла в викторианском корсете на шнуровке с пикантным декольте, пышными рукавами, в длинной юбке. Образ завершает сдержанная подобранная прическа.
crfashionbook.com
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