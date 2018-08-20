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    Шоу-биз

    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях

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    на весь екран згорнути
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях
    • Розсилка

    «Маленька бджілка» выросла и превратилась в прекрасного лебедя

    Украинская певица Алина Гросу, которая несколько лет назад стала подопечной продюсерского центра любимого певца Путина Григория Лепса, регулярно радует поклонников в соцсети своими снимками. 

    Если заглянуть в Instagram артистки, то там никто не увидит ту «маленьку бджілку» с кудряшками, которая пела забавные песенки. Теперь страница Гросу в соцсети больше на поминает глянцевый журнал с пикантными снимками.

    Мало того, что девушка повзрослела и ее формы стали более выпуклые и сексуальные, так Гросу с радостью их демонстрирует поклонникам.

    Правда, некоторые фанаты артистки утверждают, что Алина Гросу, как и все звезды шоу-бизнеса, успела подкорректировать грудь и нос. 

    Но сама артистка отрицает любые хирургические вмешательства.

    «Я за свои 23 года ни разу ни прибегла к таким вещам и готова сказать это на любом детекторе лжи! Дело в том, что у меня украинские корни, и если вы посмотрите на мою маму — а у нее шестой размер груди, например, вам все станет ясно. Иногда хочется наоборот не увеличить, а уменьшить объемы!», - рассказала Гросу изданию Super.ru.

    По словам певицы, единственная часть тела, которую она хотела бы изменить – это щеки, ведь, по ее мнению, они слишком большие. Кроме того, на замечания о ринопластике певица ответила, что нос у нее никогда не был массивным, и она просто умеет выбирать ракурсы для фото, чтобы он казался миниатюрным.

    «Если бы я что-то такое сделала, я бы наверное рассказала. Я очень болтливая и не могу молчать», - заметила артистка.

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