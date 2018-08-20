Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях



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«Маленька бджілка» выросла и превратилась в прекрасного лебедя

Украинская певица Алина Гросу, которая несколько лет назад стала подопечной продюсерского центра любимого певца Путина Григория Лепса, регулярно радует поклонников в соцсети своими снимками.

Если заглянуть в Instagram артистки, то там никто не увидит ту «маленьку бджілку» с кудряшками, которая пела забавные песенки. Теперь страница Гросу в соцсети больше на поминает глянцевый журнал с пикантными снимками.

Мало того, что девушка повзрослела и ее формы стали более выпуклые и сексуальные, так Гросу с радостью их демонстрирует поклонникам.

Правда, некоторые фанаты артистки утверждают, что Алина Гросу, как и все звезды шоу-бизнеса, успела подкорректировать грудь и нос.

Но сама артистка отрицает любые хирургические вмешательства.