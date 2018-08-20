Алина Гросу рассказала всю правду о пластических операциях

«Я за свои 23 года ни разу ни прибегла к таким вещам и готова сказать это на любом детекторе лжи! Дело в том, что у меня украинские корни, и если вы посмотрите на мою маму — а у нее шестой размер груди, например, вам все станет ясно. Иногда хочется наоборот не увеличить, а уменьшить объемы!», - рассказала Гросу изданию Super.ru.
По словам певицы, единственная часть тела, которую она хотела бы изменить – это щеки, ведь, по ее мнению, они слишком большие. Кроме того, на замечания о ринопластике певица ответила, что нос у нее никогда не был массивным, и она просто умеет выбирать ракурсы для фото, чтобы он казался миниатюрным.
«Если бы я что-то такое сделала, я бы наверное рассказала. Я очень болтливая и не могу молчать», - заметила артистка.