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    Шоу-биз

    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!

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    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд&nbsp; - Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!
    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд 

    Информация о том, что 16-летняя модель Кайя Гербер, дочь супермодели Синди Кроуфорд, выпустит совместную капсульную коллекцию с Карлом Лагерфельдом, появилась еще в начале года

     Теперь в сети появились первые кадры из долгожданной линейки Karl Lagerfeld x Kaia.

    Снимки рекламной кампании, над которыми работал сам Карл Лагерфельд, сделаны в виде коллажей. На них есть изображение Кайи, Карла и пальм в Малибу. Лукбук коллекции снимали на пляже в Лос-Анджелесе, родном городе Гербер.

    Как и сообщалось ранее, в коллекцию вошли одежда, обувь и аксессуары (сумки, солнцезащитные очки, украшения и головные уборы). 

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    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!
    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!
    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!
    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!
    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!
    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!
    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!
    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!
    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!
    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!
    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!
    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!
    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!
    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!
    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!
    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!
    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!
    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!
    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!
    Кайя Гербер и Карл Лагерфельд представили первую коллаборацию!

    Напомним, 16-летняя Кайя добилась внушительных успехов в модельной карьере. Она участвовала в показах Chanel, Valentino, Saint Laurent, Marc Jacobs, Moschino, Burberry, Chloe и многих других брендов с мировым именем. Абсолютно точно девушку ждет большое будущее в фэшн-индустрии.

    Джерело: Buro 24/7

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