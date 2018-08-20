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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян перекрасила волосы под цвет машины

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    Ким Кардашьян с неоновым цветом волос - Ким Кардашьян перекрасила волосы под цвет машины
    Ким Кардашьян с неоновым цветом волос

    Звезда реалити-шоу поразила поклонников внешним видом в Майами

    Ким Кардашьян может позволить себе буквально все: даже подбирать цвет волос под цвет машины и наоборот.

    На этот раз звезда реалити-шоу попала в объективы папарацци в Майами на выходе из ресторана.

    Теледива поужинала с подругой в стильном образе: обтягивающее мини-платье она дополнила прозрачными босоножками Yeezy. Но главной деталью ее образа стали неоновые волосы!

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    Ким Кардашьян перекрасила волосы под цвет машины
    Ким Кардашьян перекрасила волосы под цвет машины

    В Stories Ким призналась, что все дело в парике и она не спешила на самом деле рисковать своей шевелюрой ради одного выхода. В ресторан она отправилась на салатового цвета Lamborghini: именно поэтому она выбрала и такой цвет волос.

    Джерело: graziamagazine.ru

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