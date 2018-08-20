Ким Кардашьян перекрасила волосы под цвет машины



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Ким Кардашьян с неоновым цветом волос

Звезда реалити-шоу поразила поклонников внешним видом в Майами

Ким Кардашьян может позволить себе буквально все: даже подбирать цвет волос под цвет машины и наоборот.

На этот раз звезда реалити-шоу попала в объективы папарацци в Майами на выходе из ресторана.

Джерело: graziamagazine.ru