«Вечерний квартал» запрещает Юрию Ткачу худеть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актер рассказал о своих тщетных попытках похудеть и о любимых кулинарные блюдах

С Юрием Ткачем Екатерина Осадчая пообщалась на примьере нового сезона проекта «Мир Наизнанку».

Юморист Юрий Ткач называет себя поклонником Дмитрия Комарова. Они вместе участвовали в одном сезоне «Танцев со звездами». К тому же, Дмитрий уступил свое место именно Ткачу.

«На «Танцах» мне открылся феномен Комарова. Я понял почему его все так любят», - признается Ткач.

По мнению Юрия, все просто - Комаров хороший человек.

Новый сезон «Мира наизнанку» посвященный еспедиции в Китай. А как известно, в мире есть множество поклонников китайской еды.

Юрий Ткач относится к ней тоже хорошо, ведь любит морепродукты. А вот готовить юморист больше любит все же свинину.

Шоумен даже поделился, что готовил накануне презентации: жареная свинина, макароны и сырный суп. От такой «диеты» артист не полнеет.

«Я вот как набрал более 100 килограмм, так дальше вес не увеличивается, чтобы я не делал. Держится и все », - рассказывает Юрий.

К тому же, к уменьшению веса Юрия плохо относится коллектив «95 квартала», участником которого он недавно стал.

«Когда я говорю, что буду худеть, мне все коллеги говорят:« нет, нет, нет, тебе нельзя ».