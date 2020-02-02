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    Шоу-биз

    «Вечерний квартал» запрещает Юрию Ткачу худеть

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    «Вечерний квартал» запрещает Юрию Ткачу худеть

    Актер рассказал о своих тщетных попытках похудеть и о любимых кулинарные блюдах

    С Юрием Ткачем Екатерина Осадчая пообщалась на примьере нового сезона проекта «Мир Наизнанку».

    Юморист Юрий Ткач называет себя поклонником Дмитрия Комарова. Они вместе участвовали в одном сезоне «Танцев со звездами». К тому же, Дмитрий уступил свое место именно Ткачу.

    «На «Танцах» мне открылся феномен Комарова. Я понял почему его все так любят», - признается Ткач.

    По мнению Юрия, все просто - Комаров хороший человек.

    Новый сезон «Мира наизнанку» посвященный еспедиции в Китай. А как известно, в мире есть множество поклонников китайской еды.

    Юрий Ткач относится к ней тоже хорошо, ведь любит морепродукты. А вот готовить юморист больше любит все же свинину.

    Шоумен даже поделился, что готовил накануне презентации: жареная свинина, макароны и сырный суп. От такой «диеты» артист не полнеет.

    «Я вот как набрал более 100 килограмм, так дальше вес не увеличивается, чтобы я не делал. Держится и все », - рассказывает Юрий.

    К тому же, к уменьшению веса Юрия плохо относится коллектив «95 квартала», участником которого он недавно стал.

    «Когда я говорю, что буду худеть, мне все коллеги говорят:« нет, нет, нет, тебе нельзя ».

    Китай Юрий Ткач артист актер феномен
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