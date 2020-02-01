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    Шоу-биз

    Умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис

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    <p>&laquo;Алан был настоящим джентльменом&raquo;, - говорится в официальном сообщении</p> <div></div> - Умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис

    «Алан был настоящим джентльменом», - говорится в официальном сообщении

    Фото: facebook.com/imperialsigningsuk/

    Долгое время 81-летний британец боролся с онкологией

    На 82-м году жизни скончался актер франшизы «Звездные войны» — британец Алан Харрис. О трагическом уходе «охотника Босска» утром 1 февраля сообщили таблоиды. Харриса, по предварительным данным, не стало еще 25 января. С 2018 года Алан боролся с раком легких, однако болезнь победила.

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    Сообщество Imperial Signings факт смерти актера подтвердило. Администраторы сообщили, что, несмотря на сильные боли, Харрис продолжал встречаться с поклонниками. «Алан был настоящим джентльменом и фаворитом публики. Нам грустно осознавать, что это произошло. Мир будет скучать по нему. Покойся с миром, Алан Харрис», - гласит обращение.

    Коллеги Харриса после новости о кончине актера поспешили охарактеризовать его как «человека, на которого можно положиться на 100%».

    «Производственная команда любила работать с ним. Он бы сделал все, что вы просили, без суеты, при этом реализовал бы это в лучших стандартах качества. Если на съемках случались проблемы, он мог долгое время «держать сцену», пока ситуация не стабилизируется. Харрис был по-настоящему преданным, трудолюбивым и надежным человеком. Он был одним из лучших парней, с которыми вы могли работать», — говорят они.

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