Вера Брежнева без лифчика обнажила частичку себя (фото)
38-летняя Вера Брежнева примерила откровенный образ, похваставшись изящной фигурой
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Экс-солистка группы «Виа Гра» Вера Брежнева приняла участие в смелой фотосессии. Популярная блондинка похвасталась молодым и цветущим видом. Артистка распустила волосы и сделала едва заметный макияж, подчеркнувший естественную красоту. Брежнева слегка тронула ресницы тушью, оттенила загорелую кожу бронзером и нанесла на губы немного бальзама карамельного оттенка.
Вера выбрала женственный и игривый аутфит. Она облачилась в топ из ткани, напоминающей необработанный лен. Пикантный узел подчеркнул красивую грудь исполнительницы хита «Любовь спасет мир» и выдал полное отсутствие нижнего белья. К блузе Брежнева добавила брюки с завышенной талией и завершила стильный ансамбль изящными украшениями — подвесками на тонких цепочках.
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