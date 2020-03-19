Вера Брежнева призналась, как рисковала здоровьем во время карантина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вера вызвала возмущение в сети

Вера Брежнева, несмотря на запреты и десятки рекомендаций, продолжает работать даже во время карантина из-за распространения коронавируса

Пока многие звезды шоу-бизнеса спешат отсидеться дома, Вера совершает перелеты.

Таким признанием певица поделилась на своей instagram-страничке, опубликовав более, чем красноречивое фото в маске. При этом поклонники певицы уже успели выразить беспокойство. И буквально требуют, чтобы Вера перестала так сильно рисковать здоровьем.

Так, 38-летняя Вера опубликовала фото своего отражения в зеркале. Судя по всему, снимок был сделан в каком-нибудь аэропорту. Так как именно об этом пост певицы.

instagram.com/ververa

Исполнительница позирует в удобной для перелетов спортивной одежде — растянутые штаны, свитшот с капюшоном, выглядывающая футболка. Лицо певицы прикрывает защитная маска.

«Карантин - для всех один. Так я пролетала все свои 10 перелётов в марте. И антисептик. Теперь дома. Делитесь лайфхаками», — сообщает Вера и обращается к подписчикам.

Поклонники певицы поспешили прокомментировать ее новый тревожный пост. Некоторые фолловеры были разочарованы.