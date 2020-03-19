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    Шоу-биз

    Вера Брежнева призналась, как рисковала здоровьем во время карантина

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    Вера Брежнева призналась, как рисковала здоровьем во время карантина
    Вера вызвала возмущение в сети

    Вера Брежнева, несмотря на запреты и десятки рекомендаций, продолжает работать даже во время карантина из-за распространения коронавируса

    Пока многие звезды шоу-бизнеса спешат отсидеться дома, Вера совершает перелеты.

    Таким признанием певица поделилась на своей instagram-страничке, опубликовав более, чем красноречивое фото в маске. При этом поклонники певицы уже успели выразить беспокойство. И буквально требуют, чтобы Вера перестала так сильно рисковать здоровьем.

    Так, 38-летняя Вера опубликовала фото своего отражения в зеркале. Судя по всему, снимок был сделан в каком-нибудь аэропорту. Так как именно об этом пост певицы.

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    instagram.com/ververa

    Исполнительница позирует в удобной для перелетов спортивной одежде — растянутые штаны, свитшот с капюшоном, выглядывающая футболка. Лицо певицы прикрывает защитная маска.

    «Карантин - для всех один. Так я пролетала все свои 10 перелётов в марте. И антисептик. Теперь дома. Делитесь лайфхаками», — сообщает Вера и обращается к подписчикам.

    Поклонники певицы поспешили прокомментировать ее новый тревожный пост. Некоторые фолловеры были разочарованы.

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