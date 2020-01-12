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    Шоу-биз

    «Верка Сердючка хочет поехать»: Данилко озвучил свои планы на «Евровидение-2020»

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    <p>В 2007 году на &laquo;Евровидении&raquo; Сердючка заняла второе место</p> <div></div> - «Верка Сердючка хочет поехать»: Данилко озвучил свои планы на «Евровидение-2020»

    В 2007 году на «Евровидении» Сердючка заняла второе место

    Недавно украинский исполнитель вернулся на сцену, представив публике новый трек

    Популярный по образу Верки Сердючки украинский артист Андрей Данилко может вновь поехать на «Евровидение». Информацию о том, что такие мысли у него есть, сам Андрей озвучил во время своего выступления на «Вечере премьер» Екатерины Осадчей. Недавно Данилко вернулся на сцену и сразу же представил публике новый трек .Make It Rain Champagne, который очень понравился аудитории.

    «Мы живем в стране мечты, в стране в смартфоне, где могут быть всякие сюрпризы! Может, Верка Сердючка и хочет поехать, а вот Андрей Данилко - против!» - передает его слова издание НВ Style.

    Напомним, ранее Верка Сердючка уже представляла Украину на «Евровидении» в 2007 году. Тогда артистка заняла второе место, уступив лидерство певице из Сербии Марии Шерифович.

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    Евровидение Андрей Данилко артист певица
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