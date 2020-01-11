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    Шоу-биз

    Билли Айлиш с друзьями проводит январские каникулы на Гавайях (фото)

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    Билли Айлиш с друзьями проводит январские каникулы на Гавайях (фото)

    Девушка решила устроить себе импровизированные подростковые каникулы

    18-летняя поп-звезда Билли Айлиш вместе с друзьями проводит январские каникулы на Гавайях. Об этом сама певица рассказала на личной страничке в Instagram, опубликовав отчетное отпускное фото.

    Девушка решила устроить себе импровизированные подростковые каникулы. За время своего путешествия певица успела совершить полет на вертолете, покататься на каяках, прыгнуть с тарзанки и устроить девичник в джакузи.

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    Билли Айлиш с друзьями проводит январские каникулы на Гавайях (фото)
    Билли Айлиш с друзьями проводит январские каникулы на Гавайях (фото)
    Билли Айлиш с друзьями проводит январские каникулы на Гавайях (фото)
    Билли Айлиш с друзьями проводит январские каникулы на Гавайях (фото)

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