Билли Айлиш с друзьями проводит январские каникулы на Гавайях (фото)



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Девушка решила устроить себе импровизированные подростковые каникулы

18-летняя поп-звезда Билли Айлиш вместе с друзьями проводит январские каникулы на Гавайях. Об этом сама певица рассказала на личной страничке в Instagram, опубликовав отчетное отпускное фото.

Девушка решила устроить себе импровизированные подростковые каникулы. За время своего путешествия певица успела совершить полет на вертолете, покататься на каяках, прыгнуть с тарзанки и устроить девичник в джакузи.