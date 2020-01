Звезда Marvel продает свечи с ароматом своих половых органов



По словам актрисы, название родилось, когда она работала с парфюмером над новыми ароматами

Первая партия уже раскуплена

Популярная актриса Гвинет Пэлтроу, которая славится оригинальными товарами собственного бренда, запустила в продажу ароматические свечи с запахом своей вагины. Изначально ценник за одну свечу под названием «Это пахнет как моя вагина» (This smells like my vagina) составлял $75 долларов, но вся партия была раскуплена буквально за несколько часов.

Сама актриса призналась, что название родилось, когда она, работая с парфюмером над новыми ароматами, заметила, что один из вариантов похож на запах половых органов. На самом же деле это бергамот, герань, дамасская роза и семяна амбретты.