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    Шоу-биз

    Звезда Marvel продает свечи с ароматом своих половых органов

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    По словам актрисы, название родилось, когда она работала с парфюмером над новыми ароматами - Звезда Marvel продает свечи с ароматом своих половых органов
    По словам актрисы, название родилось, когда она работала с парфюмером над новыми ароматами

    Первая партия уже раскуплена

    Популярная актриса Гвинет Пэлтроу, которая славится оригинальными товарами собственного бренда, запустила в продажу ароматические свечи с запахом своей вагины. Изначально ценник за одну свечу под названием «Это пахнет как моя вагина» (This smells like my vagina) составлял $75 долларов, но вся партия была раскуплена буквально за несколько часов.

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    Сама актриса призналась, что название родилось, когда она, работая с парфюмером над новыми ароматами, заметила, что один из вариантов похож на запах половых органов. На самом же деле это бергамот, герань, дамасская роза и семяна амбретты.

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