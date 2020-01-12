Модель выпала из окна? Внук одиозного Никиты Михалкова оказался в центре загадочного скандала



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Андрей Баков – сын старшей дочери Михалкова Анны

Из окна квартиры молодого человека ночью выпала его 21-летняя подруга.

Известная российская модель и актриса Ксения Пунтус попала в реанимацию одной из столичных клиник с переломом ноги и другими травмами. Как сообщает телеграм-канал Mash, она выпала из окна квартиры на третьем этаже, после чего ее обнаружил проходящий мимо рабочий, который и вызвал «скорую».

Сообщается, что девушка находилась в гостях у Андрея Бакова – внука Никиты Михалкова. Напомним, во время Евромайдана и российской интервенции в Крыму и на Донбассе российский режиссер занял активную пропутинскую позицию. В итоге, после ряда скандальных заявлений, в августе 2015 Служба безопасности Украины запретила въезд режиссеру-украинофобу в Украину.

Андрей Баков – сын старшей дочери Михалкова Анны. Как сообщают СМИ, о падении Ксении Пунтус Андрей узнал лишь от пришедших утром полицейских. Ночью он вернулся с Ксенией из бара, но был сильно пьян и сразу уснул. В полиции не исключают, что перед падением девушка могла принять психотропные вещества. Также отмечается, что Бакин в заведении перебрал с алкоголем.

Подруга Ксении, российская модель Алеся Кафельникова в своем Инстаграме прокомментировала инцидент со своей подругой.

«Ксюшу нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, где она якобы выпала. У нее сломаны ноги, ребра. Явно спрятали. Нашел ее дворник, он же вызвал «скорую». Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду. Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло совсем не то, о чем пишут. Но те, кто был с Ксюшей, все отрицают. Якобы ее отвезли домой к парню и на этом все. Очень жаль, молимся за нее. Ксюша ничего не помнит, кроме своего имени, – сообщила модель.

instagram.com/kafelnikova_a