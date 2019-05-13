Верка Сердючка попыталась напоить израильскую телеведущую на открытии «Евровидения»



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Украинская звезда появилась на открытии международного песенного конкурса с бутылкой шампанского

Украинская артистка не могла не отличиться: на оранжевой дорожке, приуроченной открытию церемонии открытия «Евровидения-2019», Верка Сердючка появилась не только со своей сценической мамой, но и с бутылкой шампанского.

Более того, артисты решили расслабиться и немного выпить прямо перед камерами, предложив ведущей церемонии к ним присоединиться. Стоит отметить, что девушка была совершенно не против и с радостью взяла бокал в руки.

Напомним, что уже завтра на сцену международного песенного конкурса выйдут участники первого полуфинала. Более подробно познакомиться с конкурсантами и посмотреть, как прошли первые репетиции можно на страницах Scotch.