«Евровидение-2019»: Что известно о конкурсантах, которые выступят в гранд-финале

В финальный этап международного песенного конкурса традиционно попали представители пять стран «большой пятерки» и участник страны-побелительницы «Евровидения-2018»

64‑й международный песенный конкурс песни «Евровидение» в этом году состоится в одном из крупнейших городов Израиля, в Тель-Авиве.

Как ранее сообщал Scotch, несмотря на то, что террористы из Сектора Газа пообещали сорвать песенный конкурс, на престижной европейской сцене уже успели провести репетиции участники первого и второго полуфиналов, которые состоятся 14 и 16 мая.

Стоит отметить, что в этом году в конкурсе не будут принимать участие: Украина, Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Люксембург, Марокко, Монако, Словакия и Турция. Большая часть стран отказать от участия в конкурсе из-за высоких финансовых затрат.

Ну а поклонники «Евровидения» с нетерпением ждут репетиции участников, которые согласно правилам «Евровидения» автоматом попали в финал, который состоится в 18 мая.

Scotch решил поближе познакомить своих читателей с конкурсантами, которые выступят в гранд-финале.

Билал Хассани – певец, автор песен и звезда социальных сетей. Талантливый 19-летний артист представит Францию на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве с композицией Roi. В своей конкурсной псене Билал Хассани рассказывает о самопринятии и надежде.

Лирик-видео, сопровождающее песню, уже успело стать одним из самых просматриваемых на Youtube.

S!sters – дуэт 19-летней и Карлотты Трумэн и 26-летней Лауриты Кястель. Красотки занялись музыкой в раннем детстве и выходили на сцену как в составе групп, так и с сольными номерами. В этом году, девушкам удалось одержать победу в Национальном отборе, и теперь меломаны с нетерпением ждут выступления дуэта на международной сцене «Евровидения» с песней Sіster.

После триумфальной победу в прошлом году Нетты Барзилай с песней Toy, автоматов в гранд-финал вышел представитель Израиля 27-летний Коби Марими. Парень начал петь в 13 лет. После окончания средней школы, специализирующейся на театральном мастерстве, Коби был верен страсти к сцене и учился в актерской студии, в течение 3 лет пытаясь стать более уверенным в себе.

Представитель Италии на «Евровидении-2019 - Алессандро Махмуд, который выступит на конкурсе с песней Soldi. Артист уже успел посотрудничать со многими популярными музыкантами, и даже записал альбом Atlantico, в который вошла радиоверсия песни Hola с участием Тома Уокера.

Артист уже успел запомнится меломанам после победы в шоу All Together Now и английском проекта X-Factor, где завоевал звездных судей невероятной харизмой и вокальными данными.

В гранд-финале «Евровидения-2019» Майкл Райс исполнит композицию Bigger Than U, что в переводе означает «Больше, чем мы». По словам Майкла Райса, именно эта композиция может ему помочь получить желаемую победу.

Представитель Ислании - Мики

В этом году Исландия стала первой страной, которая выбрала своего конкурсанта. Им стал Мики Нуньес. За этого конкурсанта жители Исландии отдали 34% голосов. В гранде-финале 18 мая Мики исполнит композицию La Venda и обещает удивить необычной постановкой.