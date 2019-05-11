В Тель-Авиве прошли репетиции участников гранд-финала «Евровидения»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До первого полуфинала песенного конкурса остались считанные дни

В Тель-Авиве, где на следующей неделе стартует 64‑й международный песенный конкурс «Евровидение-2019», состоялись репетиции участников гранд-финала, который состоится 18 мая.

На сцене «Евровидения» отрепетировали свои номера представители стран Большой пятерки – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также участник, представляющий страну-победительницу прошлогоднего конкурса – Израиль.

Неординарный представитель Франции - Билал Хассани

Дуэт девушек из Германии - S!sters

Представитель Израиля - Коби Марими

Конкурсант, который представит Италию - Махмуд

Представитель Великобритании - Майкл Райс

Представитель Ислании - Мики

Как ранее сообщал Scotch , в этом году в конкурсе не будут принимать участие: Украина, Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Люксембург, Марокко, Монако, Словакия и Турция. Большая часть стран вынуждены были отказаться от участия в конкурсе из-за высоких финансовых затрат.