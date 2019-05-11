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    Шоу-биз

    В Тель-Авиве прошли репетиции участников гранд-финала «Евровидения»

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    В Тель-Авиве прошли репетиции участников гранд-финала «Евровидения»

    До первого полуфинала песенного конкурса остались считанные дни

    В Тель-Авиве, где на следующей неделе стартует 64‑й международный песенный конкурс «Евровидение-2019», состоялись репетиции участников гранд-финала, который состоится 18 мая.

    На сцене «Евровидения» отрепетировали свои номера представители стран Большой пятерки – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также участник, представляющий страну-победительницу прошлогоднего конкурса – Израиль.

    Неординарный представитель Франции - Билал Хассани 

    Дуэт девушек из Германии - S!sters

    Представитель Израиля - Коби Марими

    Конкурсант, который представит Италию - Махмуд 

    Представитель Великобритании - Майкл Райс

    Представитель Ислании - Мики 

    Как ранее сообщал Scotch, в этом году в конкурсе не будут принимать участие: Украина, Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Люксембург, Марокко, Монако, Словакия и Турция. Большая часть стран вынуждены были отказаться от участия в конкурсе из-за высоких финансовых затрат.
    Напомним, что ранее Scotch показывал своим читателям, как прошли репетиции участники первого и второго полуфиналов, которые состоятся 14 и 16 мая. 
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