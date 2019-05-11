В Тель-Авиве прошли репетиции участников гранд-финала «Евровидения»
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Розсилка
До первого полуфинала песенного конкурса остались считанные дни
В Тель-Авиве, где на следующей неделе стартует 64‑й международный песенный конкурс «Евровидение-2019», состоялись репетиции участников гранд-финала, который состоится 18 мая.
На сцене «Евровидения» отрепетировали свои номера представители стран Большой пятерки – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также участник, представляющий страну-победительницу прошлогоднего конкурса – Израиль.
Неординарный представитель Франции - Билал Хассани
Дуэт девушек из Германии - S!sters
Представитель Израиля - Коби Марими
Конкурсант, который представит Италию - Махмуд
Представитель Великобритании - Майкл Райс
Представитель Ислании - Мики
Как ранее сообщал Scotch, в этом году в конкурсе не будут принимать участие: Украина, Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Люксембург, Марокко, Монако, Словакия и Турция. Большая часть стран вынуждены были отказаться от участия в конкурсе из-за высоких финансовых затрат.
Напомним, что ранее Scotch показывал своим читателям, как прошли репетиции участники первого и второго полуфиналов, которые состоятся 14 и 16 мая.