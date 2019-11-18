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    Шоу-биз

    Тина Кароль трогательно поздравила сына с днем рождения (фото)

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    Тина Кароль трогательно поздравила сына с днем рождения (фото)

    Мальчику сегодня, 18 ноября, исполняется 11 лет

    На своей странице в Instagram дива украинской эстрады опубликовала фото сына и открытку, на которой оставила трогательное послание имениннику. 

    Слова поздравления полностью написаны на английской языке, поскольку звездный ребенок проживает и учится в Великобритании. 

    Певица ранее призналась, что Вениамин с возрастом становится все более похожим на своего отца Евгения Огира, который умер от рака в 2013 году.

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    Тина Кароль трогательно поздравила сына с днем рождения (фото)
    Тина Кароль трогательно поздравила сына с днем рождения (фото)

    «Дорогой сынок! Я люблю тебя до Луны и обратно. Мы переполнены гордостью за тебя! С днем рождения, родной!» – написала Тина Кароль на открытке.

    знаменитости фотография Тина Кароль певица Украина Instagram
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