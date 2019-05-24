Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменской



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Вчера весь вечер поклонники мониторили соцсети для того, что бы хоть одним глазком увидеть, как прошла свадьба украинской певицы Насти Каменских и Потапа

Благодаря звездным гостям, поклонники пары могли наблюдать за всем тем, что происходило в одном из ресторанов столицы практически в прямом эфире.

Стоит отметить, что торжестве были присутствовали самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса, а также самые близкие друзья и родственники.

Поздравить молодоженов приехала и Верка Сердючка. Украинская звезда не только исполнила несколько песен, но и подарила огромный букет невесте.

Как это было, смотрите прямо сейчас.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @zistan 23 Май 2019 в 3:05 PDT

Стоит отметить, что во время второй части торжества Настя Каменских появилась в белоснежном платье, которое ей позволило зажигательно танцевать и в полной мере насладиться этим прекрасным днем.