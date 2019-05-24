Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменской
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Розсилка
Вчера весь вечер поклонники мониторили соцсети для того, что бы хоть одним глазком увидеть, как прошла свадьба украинской певицы Насти Каменских и Потапа
Благодаря звездным гостям, поклонники пары могли наблюдать за всем тем, что происходило в одном из ресторанов столицы практически в прямом эфире.
Стоит отметить, что торжестве были присутствовали самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса, а также самые близкие друзья и родственники.
Поздравить молодоженов приехала и Верка Сердючка. Украинская звезда не только исполнила несколько песен, но и подарила огромный букет невесте.
Как это было, смотрите прямо сейчас.
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Стоит отметить, что во время второй части торжества Настя Каменских появилась в белоснежном платье, которое ей позволило зажигательно танцевать и в полной мере насладиться этим прекрасным днем.