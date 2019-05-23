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    Как Горбунов, Осадчая и Ефросинина готовятся к свадьбе Потапа и Насти

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    Как Горбунов, Осадчая и Ефросинина готовятся к свадьбе Потапа и Насти

    Торжественная церемония состоится уже через несколько часов

    Как ранее сообщал Scotch, сегодня состоится свадьба Потапа и Насти. Торжество пройдет в элитном ресторане авторской итальянской кухни Fabius

    Звездные гости пары уже готовятся к торжеству, которое начнется через несколько часов.  

    «Через несколько часов, у нашего лучшего друга Алексея, самое главное событие в жизни! Готовимся! »– сообщил Юрий Горбунов.

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    Скорее всего, именно Горбунов и его супруга Катя Осадчая будут ведущим церемонии. Пара тесно дружит с Потапом и Настей. Также Потап крестил сына Осадчей и Горбунова Ивана.

    На своих страницах в соцсети Надя Дорофеева и Владимир Дантес уже продемонстрировали луки, в которых появятся на свадьбе Потапа и Насти.

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    Певица Оля Полякова в сториз Инстаграма заявила, что будет на свадьбе Насти и Потапа. Певица пообещала, что выйдет в эфир на своем ютуб-канале в 18:00 и попытается показать экс.

    Телеведущая Маша Ефросинина опубликовала видео в сторис, где показала, как ответственно готовится она. Естественно, с чувством юмора.

    «Вдруг кто-то не знает, что сегодняшнего дня ждали все… Готовлюсь, зашиваю себе платьишко, зашиваю декольте, чтобы сисияши мои не отвлекали от главного события сегодняшнего дня», - говорит Маша.

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

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