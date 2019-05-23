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    В сети появились первые фото и видео со свадьбы Потапа и Насти

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    Свадьба Потапа и Насти Каменских - В сети появились первые фото и видео со свадьбы Потапа и Насти
    Свадьба Потапа и Насти Каменских

    Гости церемонии поздравляют пару в соцсетях

    Потап и Настя Каменских теперь муж и жена! Пара обменялась кольцами во время выездной церемонии в киевском ресторане Fabius.

    Трогательное видео, где Потап несет Настю на руках, показала кума молодоженов, владелица киевского бутика Chloé Хрыстя Храновская.

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    Публикация от hrystia (@hrystia)

    Оля Полякова в прямом эфире на своем ютуб-канале призналась, что момент росписи был очень атмосферным.

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    Публикация от time_and_glass____ptp_and_nk (@time_and_glass____ptp_and_nk)

    На свадьбе присутствуют близкие друзья пары: Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Владимир Дантес и Надя Дорофеева,Тина Кароль с менеджером Павлом Орловым, композитор Руслан Квинта, Полина Логинова, Алла Кудлай, Соня и многие другие.

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    В сети появились первые фото и видео со свадьбы Потапа и Насти
    В сети появились первые фото и видео со свадьбы Потапа и Насти
    В сети появились первые фото и видео со свадьбы Потапа и Насти
    В сети появились первые фото и видео со свадьбы Потапа и Насти
    В сети появились первые фото и видео со свадьбы Потапа и Насти
    В сети появились первые фото и видео со свадьбы Потапа и Насти
    В сети появились первые фото и видео со свадьбы Потапа и Насти
    В сети появились первые фото и видео со свадьбы Потапа и Насти
    В сети появились первые фото и видео со свадьбы Потапа и Насти

    Стоит отметить, что Настя Каменских выбрала невероятной красоты свадебное платье, которое подчеркнуло все прелести ее фигуры.

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