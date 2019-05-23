В сети появились первые фото и видео со свадьбы Потапа и Насти



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Свадьба Потапа и Насти Каменских

Гости церемонии поздравляют пару в соцсетях

Потап и Настя Каменских теперь муж и жена! Пара обменялась кольцами во время выездной церемонии в киевском ресторане Fabius.

Трогательное видео, где Потап несет Настю на руках, показала кума молодоженов, владелица киевского бутика Chloé Хрыстя Храновская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от hrystia (@hrystia) 23 Май 2019 в 8:00 PDT

Оля Полякова в прямом эфире на своем ютуб-канале призналась, что момент росписи был очень атмосферным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от time_and_glass____ptp_and_nk (@time_and_glass____ptp_and_nk) 23 Май 2019 в 8:10 PDT

На свадьбе присутствуют близкие друзья пары: Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Владимир Дантес и Надя Дорофеева,Тина Кароль с менеджером Павлом Орловым, композитор Руслан Квинта, Полина Логинова, Алла Кудлай, Соня и многие другие.

Стоит отметить, что Настя Каменских выбрала невероятной красоты свадебное платье, которое подчеркнуло все прелести ее фигуры.