В сети появились первые фото и видео со свадьбы Потапа и Насти
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Розсилка
Гости церемонии поздравляют пару в соцсетях
Потап и Настя Каменских теперь муж и жена! Пара обменялась кольцами во время выездной церемонии в киевском ресторане Fabius.
Трогательное видео, где Потап несет Настю на руках, показала кума молодоженов, владелица киевского бутика Chloé Хрыстя Храновская.
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Оля Полякова в прямом эфире на своем ютуб-канале призналась, что момент росписи был очень атмосферным.
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На свадьбе присутствуют близкие друзья пары: Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Владимир Дантес и Надя Дорофеева,Тина Кароль с менеджером Павлом Орловым, композитор Руслан Квинта, Полина Логинова, Алла Кудлай, Соня и многие другие.
Стоит отметить, что Настя Каменских выбрала невероятной красоты свадебное платье, которое подчеркнуло все прелести ее фигуры.