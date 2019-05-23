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    Шоу-биз

    Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских

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    Потап и Настя - Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских
    Потап и Настя

    Церемония состоится в увеселительном заведении недалеко от Киева

    Стали известны подробности свадьбы популярных украинских музыкантов Потапа и Насти Каменских. Как рассказали в их пресс-службе, влюбленные официально поженятся в 16.00 по местному времени в ресторане под Киевом. Заведение закроют для посетителей.

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    Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских
    Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских
    Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских
    Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских
    Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских
    Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских
    Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских
    Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских
    Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских
    Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских
    Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских
    Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских
    Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских
    Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских
    Элитный ресторан и звездные гости: стали известны подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских

    Среди гостей весь цвет украинского шоу-бизнеса: в зале можно будет увидеть Осадчую и Горбунова, Дорофеева и Дантеса, Позитива, семью Бабкиных и многих других. Интересно, что одно место в ресторане стоит полторы тысячи гривен, однако молодожёнов такой ценник не смутил, сообщает портал lux.fm.

    Слухи о том, что Потап и Настя Каменских решили сыграть свадьбу ходили давно. Несколько недель назад скрывать это музыканты уже не могли. При этом известно, что с 2017 года она выступают сольно. Звезды решили отправиться в сольное плавание.

     

    Настя Каменских Потап
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