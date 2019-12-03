ВИЧ-инфицированный гей стал лицом журнала Cosmopolitan



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Джонатан Ван Несс - известный американский парикмахер, телеведущий и создатель подкастов instagram.com/JVN/

В этом году Джонатан признался, что семь лет знает, что он ВИЧ-инфицирован

Британский журнал Cosmopolitan продолжает ломать стереотипы в мире моды. После того как издание пригласило сняться для обложки plus-size-модель Тесс Холлидей, своим новым главным героем оно и вовсе выбрало мужчину. Для обложки январского номера журнала сфотографировался звезда квир-шоу «Натурал глазами гея» Джонатан Ван Несс.

«Да, мы сделали это. Джонатан Ван Несс — звезда нашей январской обложки. Добро пожаловать», – говорится в подписи к снимку в Instagram журнала.

На снимке 32-летний Ван Несс позирует в пышном персиковом платье от Christian Siriano и кроссовках от Nike.

Стоит отметить, что последний раз мужчина на обложке Cosmopolitan появился 35 лет назад - тогда для издания снялся знаменитый музыкант Бой Джордж.

Джонатан Ван Несс - известный американский парикмахер, телеведущий и создатель подкастов. Шоу «Натурал глазами гея», одним из участников которого он является, удостоилось премии «Эмми» в 2018 году. В этом году Джонатан признался, что семь лет знает, что он ВИЧ-инфицирован.