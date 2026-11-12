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Відомий співак пригадав, як росіяни благали його заспівати гімн України

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Фронтмен гурту «Воплі Відоплясова» пригадав, як у Росії виступав перед українцями
фото: Іnstagram.com/haikinphoto

Олег Скрипка пояснив, чому побоювався виступати у Москві в 2013 році

Українського співака Олега Скрипку, який гастролював Росією зі своїм гуртом «Воплі Відоплясова», під час одного з корпоративів попросили заспівати гімн України. Однак співак відмовився, побоюючись за власне життя. Про це він розказав в інтерв'ю Василю Тимошенку, пише «Главком».

Олег Скрипка виступав з гуртом на корпоративі холдингу «Русского стандарту» у 2012 або 2013 році. Концерт відбувся у залі, який співак порівняв зі столичним Палацом спорту.

Під час виступу до нього підійшов генеральний директор «Русского стандарта» та попросив заспівати гімн України. «Він мене обіймає. Я думаю: «Зараз буде бійка». Стрьомно було. І каже мені на вухо: «Олеже, заспівай, будь ласка, гімн України». Ну, якби я заспівав гімн України, мене б там розстріляли і розірвали усе», – пояснив музикант.

Крім цього, «Воплі Відоплясова» виступали на корпоративі корпорації «Газпрома» на Новий рік у 2013 році у Москві. Спочатку Скрипка не знав, хто замовник, а дізнавшись, поцікавився, чому росіяни обрали саме український гурт. З'ясувалося, у корпорації працювало чимало киян.

«Вже йшли жорсткі газові війни, і нас запрошують у Москву. Реально стрьомно було. Виступили. Переважно заможні росіяни нас запрошували, часто, тому що вони мали українське походження. Дуже-дуже багато українського походження», – поділився співак.

Нагадаємо, фронтмен гурту «Воплі Відоплясова», співак Олег Скрипка поділився своїми спогадами про дитинство в Росії. Артист розповів, що у школі, де він навчався, панував криміналітет. Діти часто потрапляли до колоній, однак згодом поверталися до звичайних шкільних буднів. За словами музиканта, на уроках та поза школою часто було небезпечно.

До слова, народна артистка України Ніна Набока, яка свого часу знімалася у російських фільмах, розповіла, як до українців ставилися на знімальному майданчику та чому їхні гонорари були меншими, ніж у акторів із Москви. За словами Ніни Набоки, вона отримувала меншу зарплату за епізодичні ролі порівняно з російськими акторами. Як пояснила артистка, гонорари акторів із Москви були більшими саме через їхнє походження.

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Теги: Олег Скрипка росія росіяни гімн Москва

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