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Кримінал, вбивства та підліткова колонія. Олег Скрипка розкрив реалії свого дитинства в Росії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Полтавщина стала найбільшим спогадом дитинства Олега Скрипки
фото: Олег Скрипка/Facebook

Олег Скрипка розповів, коли помітив різницю між українською та російською культурою

Фронтмен гурту «Воплі Відоплясова», співак Олег Скрипка поділився своїми спогадами про дитинство в Росії. Артист розповів про реалії російських шкіл. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю зірки Василю Тимошенко.

Олег Скрипка народився в Таджикистані, однак його шкільні роки пройшли на півночі Росії. У школі, де навчався співак, панував криміналітет. Як згадав Скрипка, в школі було багато «кримінальної поведінки». Діти часто потрапляли до колоній, однак згодом поверталися до звичайних шкільних буднів. За словами музиканта, на уроках іноді було небезпечно.

«Дітей засуджували, відправляли в колонію, де вони перебували пару років. І вони поверталися довчатися. У нашому класі прийшло пару хлопців після колонії, вони старші за нас на два роки. Вони робили структуру, як на зоні, як у колонії будували і тероризували всіх дітей. Це в нас елітна школа була, не знаю, що там в інших було», – розповів співак.

Олег Скрипка у шкільні роки
Олег Скрипка у шкільні роки
фото: Олег Скрипка/Facebook

Олег Скрипка пригадав, як у дев'ятому класі до навчання повернувся ще один хлопець після відбування строку в колонії. Він приходив на уроки з ножем та погрожував учням. Крім того, порушники збиралися групами та чекали на дітей після уроків, били їх і забирали гроші. Такі інциденти часто закінчувалися трагічно. «В рік одна-дві смерті. Закопували в сніг, потім весною їх розкопували і знаходили. Реально жесть», – пригадав артист.

Водночас директор школи Олега Скрипки був інтелігентною людиною та не міг впоратися з криміналом серед учнів. Попри те, що порушників відправляли до колонії, після повернення їхня поведінка не змінювалася. Одного разу учні навіть побили директора через зауваження, коли ті палили у стінах закладу.

Олег Скрипка у дитинстві зі своєю матірʼю Ганною Скрипкою
Олег Скрипка у дитинстві зі своєю матірʼю Ганною Скрипкою
фото: Олег Скрипка/Facebook

«Вони сиділи на сходах, і він (директор, – «Главком») піднімався на гору та їх там застукав і зробив їм зауваження. І вони йому дали в диню, і він просто покотився. Він побився сильно. От і після цього він якогось хлопця відправили все ж таки в колонію», – розказав Скрипка.

Музикант відчув різницю між російською та українською культурами й менталітетом ще у дитинстві. Він розповів, якими були його спогади про життя на Курщині та Полтавщині. За словами Скрипки, його дитинство в Росії, у Мурманській області, мало «кримінальний вайб», натомість спогади з Полтавщини стали основою його творчості.

Олег Скрипка в юнні роки
Олег Скрипка в юнні роки
фото: Олег Скрипка/Facebook

Зокрема, на Курщині Скрипка спостерігав, як діти у 10-12 років лаялися, вживали алкоголь, чіплялися до дівчат. Тоді як у його спогадах про Полтавщину навіть дорослі люди не вживали лайки. «Мене привезли в Росію, а там такий кримінальний край. Ясна річ, що є різні люди, але в основному кримінальний вайб, морок. І періодично мене возили на село, на Полтавщину. От. І для мене це самі світлі спогади з дитинства».

Нагадаємо, український співак та лідер гурту «Воплі Відоплясова» висловлювався про сучасне українське мистецтво та вказав на недоліки української нації.  Олег Скрипка заявив, що українці досі мають залишки впливу «московської колонізації». На його думку, українська нація має низку рис, які впливають на її сучасне відчуття смаку.

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Теги: росія Олег Скрипка школа кримінал росіяни дитина

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