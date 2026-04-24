Акторка Олена Узлюк розповіла про нерівність між українцями та росіянами у кіно після 2014 року

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Заслужена артистка України Олена Узлюк висловилася про роботу з росіянами в спільних проєктах

Українська акторка театру, кіно та дубляжу Олена Узлюк після 2014 року мала досвід роботи з російськими акторами на одному знімальному майданчику. Акторка пояснила, яким був її особистий досвід роботи з росіянами та які переваги в роботі отримували її колеги з РФ. Про це артистка розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк, пише «Главком».

За словами Олени Узлюк, після 2014 року вона мала небагато проєктів, де брали участь російські актори. Водночас українка особисто не спілкувалася з росіянами, проте працювала разом із ними у спільних проєктах. Узлюк більше контактувала із колегами з України.

«У мене не з’явилось там друзів. Ні, я більше якось зі своїми. Тому нічого не можу сказати. У мене був великий проєкт у 2012-му році «Єфросинія». Там я ближче спілкувалась зі своїм партнером. А так, по суті, ні. Ми завжди були ближче до своїх. Не виникало ніяких зв’язків», – пояснила зірка.

Проте Олена Узлюк помічала різницю між ставленням у кіно до росіян та українців. Також вона розповіла, як росіяни поводилися на знімальному майданчику. «Я бачила, що в деяких моментах вони поводилися так, ніби їм усе дозволено. Але по мені це не пройшло. Я думаю, що якби я це якось відчула, то, напевно, дала б відсіч».

Крім цього, Узлюк зауважила, що російські актори мали певні переваги в кіно, аніж українські зірки. За її словами, на той час між росіянами та українцями була нерівність умов роботи у кіно.

«Але те, що їм, звичайно, надавалася перевага – їм чомусь давали ролі – це факт. Ми про це говорили завжди, що в нас в Україні круті актори чомусь грали якусь прислугу, а там невідомо хто – головні ролі, коли в нас своїх повно. Але ж це наше керівництво надавало таку можливість принижувати людей, не давати ролі своїм. Ми йшли на це», – сказала кіноакторка.

Нагадаємо, Олена Узлюк, яка зазнала домагань під час роботи в кіно, вперше поділилася деталями того випадку та розповіла, як цей досвід вплинув на неї. За словами Олени Узлюк, вона зазнала домагань із боку свого режисера. Цей інцидент стався на початку її кар’єри у 1990-х роках, коли вона була студенткою.

Теги: кіно війна росіяни акторка

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

