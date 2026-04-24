Акторка Олена Узлюк розповіла про нерівність між українцями та росіянами у кіно після 2014 року

Заслужена артистка України Олена Узлюк висловилася про роботу з росіянами в спільних проєктах

Українська акторка театру, кіно та дубляжу Олена Узлюк після 2014 року мала досвід роботи з російськими акторами на одному знімальному майданчику. Акторка пояснила, яким був її особистий досвід роботи з росіянами та які переваги в роботі отримували її колеги з РФ. Про це артистка розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк, пише «Главком».

За словами Олени Узлюк, після 2014 року вона мала небагато проєктів, де брали участь російські актори. Водночас українка особисто не спілкувалася з росіянами, проте працювала разом із ними у спільних проєктах. Узлюк більше контактувала із колегами з України.

«У мене не з’явилось там друзів. Ні, я більше якось зі своїми. Тому нічого не можу сказати. У мене був великий проєкт у 2012-му році «Єфросинія». Там я ближче спілкувалась зі своїм партнером. А так, по суті, ні. Ми завжди були ближче до своїх. Не виникало ніяких зв’язків», – пояснила зірка.

Проте Олена Узлюк помічала різницю між ставленням у кіно до росіян та українців. Також вона розповіла, як росіяни поводилися на знімальному майданчику. «Я бачила, що в деяких моментах вони поводилися так, ніби їм усе дозволено. Але по мені це не пройшло. Я думаю, що якби я це якось відчула, то, напевно, дала б відсіч».

Крім цього, Узлюк зауважила, що російські актори мали певні переваги в кіно, аніж українські зірки. За її словами, на той час між росіянами та українцями була нерівність умов роботи у кіно.

«Але те, що їм, звичайно, надавалася перевага – їм чомусь давали ролі – це факт. Ми про це говорили завжди, що в нас в Україні круті актори чомусь грали якусь прислугу, а там невідомо хто – головні ролі, коли в нас своїх повно. Але ж це наше керівництво надавало таку можливість принижувати людей, не давати ролі своїм. Ми йшли на це», – сказала кіноакторка.

Нагадаємо, Олена Узлюк, яка зазнала домагань під час роботи в кіно, вперше поділилася деталями того випадку та розповіла, як цей досвід вплинув на неї. За словами Олени Узлюк, вона зазнала домагань із боку свого режисера. Цей інцидент стався на початку її кар’єри у 1990-х роках, коли вона була студенткою.