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«Це було дуже принизливо». Народна артистка розповіла про зйомки у російських фільмах

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ніна Набока висловилася про гонорари у російських фільмах
фото: скриншот «Суспільне Культура»/YouTube

Ніна Набока пояснила, чому кіноіндустрія в Україні змінилася після початку повномасштабного вторгнення

Народна артистка України Ніна Набока свого часу знімалася у російських фільмах. Акторка розповіла, як до українців ставилися на знімальному майданчику та чому їхні гонорари були меншими, ніж у акторів із Москви. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю артистки «Суспільному Культура».

За словами Ніни Набоки, вона отримувала меншу зарплату за епізодичні ролі порівняно з російськими акторами. Як пояснила артистка, гонорари акторів із Москви були більшими саме через їхнє походження.

«Я багато грала в російських фільмах. Нам давали епізоди. Звичайно, оплачували їх не так, як московським акторам. Це було дуже принизливо. Ти знаєш, що ти сильніша. І що ти граєш краще. Будь-яка дівчинка погано грає, але вона отримує великі гроші, тому що вона з Москви», – зауважила акторка.

«Це було дуже принизливо». Народна артистка розповіла про зйомки у російських фільмах фото 1
фото: скриншот «Суспільне Культура»/YouTube

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, кіноіндустрія в Україні змінилася. На думку Ніни Набоки, російські актори звільнили місце на українському кіноринку, що дало нашим зіркам можливість краще розвиватися та проявляти свій талант. «З'явилася плеяда шикарних акторів. Можливість з'явилася, звичайно. Я так кажу не через те, що зараз війна з ними. Так було», – додала акторка.

Нагадаємо, українська акторка театру, кіно та дубляжу Олена Узлюк після 2014 року мала досвід роботи з російськими акторами на одному знімальному майданчику. Акторка пояснила, яким був її особистий досвід роботи з росіянами та які переваги в роботі отримували її колеги з РФ.

До слова, в інтерв'ю «Главкому» українська акторка театру та кіно Ольга Гришина розповідала, як повидаляла із соцмереж усіх своїх російських колег по цеху і припинила спілкування з ними.

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Теги: гроші росіяни кіно акторка

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