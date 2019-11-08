Вика из «НеАнгелов» примерила образ невесты (фото)



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kanalukraina.tv

Еженедельно организаторы проекта «Сумасшедшая звезда», поражают зрителей невероятными превращениями

В сеть попали кадры со съемочной площадки нового эпизода, в котором Виктория из «НеАнгелов» появилась в наряде невесты.

Неожиданное перевоплощение артистки состоялось в финальном конкурсе, в котором звездные участники копируют клипы самых известных мировых хитов. Виктории подобрали ролик Кэти Перри на песню Hot And Cold, от которого она просто в восторге.

«Мне очень нравится эта певица, она такая живая, естественная. Кэти – человек-магнит, буквально притягивает к себе. А этот ее взгляд… Словом, задача передо мной стояла ответственная. Хореограф поставила нам сложный номер, но из-за гастролей возможности репетировать нормально было. Текст тоже учила в ускоренном темпе. Накануне эфира весь вечер пела Hot and cold перед зеркалом», – поделилась она.

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Джерело: novy.tv