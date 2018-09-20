Виталий Козловский посвятил новую песню экс-возлюбленной



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Виталий Козловский

Популярный артист Виталий Козловский снял новый видеоклип на песню «Літай».

После долгой творческой паузы, артист порадует поклонников новой композицией и клипом.

Новая песня Козловского расскажет о чувствах, которые ему пришлось испытать. И судя по всему, новый трек будет посвящен экс-возлюбленной Виталия Рамине Эсхакзай. По словам Козловского его новая композиция является красивой точкой в прошлых отношениях.

«Песню я посвятил тем чувствам, которые были в моей жизни. Клип является символическим: мы с главной героиней Асей находимся в специальной конструкции, и когда выходим из нее – становимся свободными, на нас даже одежда меняется. Песня «Літай» – о том, что нужно любить и доверять. Что такое доверие? Это давать своему любимому человеку свободу. Когда ты с кем-то споришь, то всегда существует две правды – твоя и другой стороны. Заглушив свою правду, надо услышать правду твоего оппонента. Тогда есть возможность сказать: «Прости!»

По словам Козловского локацию для съемок новой видеоработы выбирали достаточно долго. Но необычное место все-таки нашли.

«С режиссером Александром Филатовичем мы долго выбирали локацию для съемок, – рассказывает певец. – Сначала думали снимать клип в Португалии. Но это дорого. Да и снова снимать на побережье океана – это уже заурядно. Намного необычнее снимать видеоклип в Херсонской области, на озере Сиваш. Добраться до этого прекрасного места было непросто: сначала нужно было пройти лечебное болото! А еще мы целый день работали на страшной жаре и часами ходили по раскаленной солнцем соли! Радует тот факт, что у нас в Украине есть такие места, которые стоит увидеть. Одно из них – озеро Сиваш. Если бы не съемки видеоклипа, я бы туда никогда не попал».