Новый клип Эминема бьет рекорды по просмотрам



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Новый трек Killshot на Youtube просмотрели за сутки 38 миллионов раз

Песня Эминема стала рекордсменом среди рэп-исполнителей по этому показателю.

Всего же менее чем за неделю ролик набрал 86 миллионов просмотров и это число продолжает расти.

Песня является ответом на дисс (критика одного исполнителя с оскорблениями в адрес другого) Rap Devil музыканта Machine Gun Kelly. Этот трек также стал очень популярным.

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