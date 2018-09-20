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    Шоу-биз

    Новый клип Эминема бьет рекорды по просмотрам

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    Новый клип Эминема бьет рекорды по просмотрам

    Новый трек Killshot на Youtube просмотрели за сутки 38 миллионов раз

    Песня Эминема стала рекордсменом среди рэп-исполнителей по этому показателю.

    Всего же менее чем за неделю ролик набрал 86 миллионов просмотров и это число продолжает расти.

    Песня является ответом на дисс (критика одного исполнителя с оскорблениями в адрес другого) Rap Devil музыканта Machine Gun Kelly. Этот трек также стал очень популярным.

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