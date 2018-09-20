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    Шоу-биз

    Аврил Лавин спела о своей борьбе с болезнью Лайма

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    Аврил Лавин - Аврил Лавин спела о своей борьбе с болезнью Лайма
    Аврил Лавин

    Певица выпустила первый трек за три года

    На днях 33-летняя Аврил Лавин опубликовала в сети новую песню, в которой спела о своих переживаниях и борьбе с болезнью Лайма, которую ей диагностировали в 2015 году.

    В интервью журналу People популярная певица рассказала, что идея написать песню Head Above Water ей пришла в самые тяжелые моменты болезни.

    «Однажды ночью мне казалось, что я умираю, и я приняла это. Моя мама лежала рядом со мной на кровати и держала меня. Я чувствовала себя так, будто тону. Я молилась Богу, просила его, чтобы он помог мне удержать голову над водой. В этот момент началась работа над новым альбомом. Это очень духовный опыт. лились без усилий. Моя музыка помогла мне исцелиться и выжить», — призналась Аврил.

    По словам звезды, во время болезни постоянно было тяжело дышать, и потому возникали ощущения, будто она находится под водой.

    Стоит отметить, что болезнью Лайма заразиться очень просто - от укуса клеща. Если вовремя не оказать необходимую медицинскую помощь, то недуг может поразить кости, сердце и нервную систему.


    Джерело: graziamagazine.ru

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