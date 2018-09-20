Светится от счастья: Тина Кароль снялась в игривой фотосессии



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Тина Кароль

Украинская певица порадовала фолловеров новыми снимками

Популярная украинская певица Тина Кароль снялась в новой яркой фотосессии. На снимках певица предстала в стильном платье от украинского дизайнера Екатерины Сильченко, которое выгодно подчеркивало роскошную фигуру артистки.

Стоит отметить, что поклонники давно не видели Тину Кароль в игривом настроении.

«Когда я посмотрела на солнечную улыбку солнечного человека - Тины, настроение поднялось!», «Эта улыбка заставляет моё сердце биться сильнее! Спасибо за эти фото», «Спасибо за счастье, подаренное в такой хмурый день», - пишут довольные фолловеры певицы.

Как оказалось, поклонникам Тины Кароль так мало нужно для счастья - всего лишь увидеть свою любимую певицу с улыбкой на лице.



