  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Светится от счастья: Тина Кароль снялась в игривой фотосессии

    • Розсилка
    Тина Кароль - Светится от счастья: Тина Кароль снялась в игривой фотосессии
    Тина Кароль

    Украинская певица порадовала фолловеров новыми снимками

    Популярная украинская певица Тина Кароль снялась в новой яркой фотосессии. На снимках певица предстала в стильном платье от украинского дизайнера Екатерины Сильченко, которое выгодно подчеркивало роскошную фигуру артистки.

    Стоит отметить, что поклонники давно не видели Тину Кароль в игривом настроении.

    «Когда я посмотрела на солнечную улыбку солнечного человека - Тины, настроение поднялось!», «Эта улыбка заставляет моё сердце биться сильнее! Спасибо за эти фото», «Спасибо за счастье, подаренное в такой хмурый день», - пишут довольные фолловеры певицы. 

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Светится от счастья: Тина Кароль снялась в игривой фотосессии
    Светится от счастья: Тина Кароль снялась в игривой фотосессии
    Светится от счастья: Тина Кароль снялась в игривой фотосессии
    Светится от счастья: Тина Кароль снялась в игривой фотосессии
    Светится от счастья: Тина Кароль снялась в игривой фотосессии

    Как оказалось, поклонникам Тины Кароль так мало нужно для счастья - всего лишь увидеть свою любимую певицу с улыбкой на лице.


    Читайте також
    фотография Украинская музыка самые сексуальные Тина Кароль певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ