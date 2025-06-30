Влад Шевченко розповів про інтимне життя під час вагітності дружини

Про те, що у Шевченка народиться дитина стало відомо у травні 2024 року

Первісток у Влада Шевченка та його дружини Анастасії народився у 2024 році

Відомий комік Влад Шевченко разом із дружиною Анастасією під час вагітності поставили інтимне життя на паузу. Про це він розповів в інтерв’ю блогерці Раміні Есхакзай, передає «Главком».

«У мене перша взагалі згадка та уявлення про секс вагітної – із серіалу «Друзі». Я пам’ятаю, як Рейчел не могла народити, і їм сказав лікар, що треба займатися сексом. Подумав тоді, що це прикольно, спробую, коли в мене дружина буде вагітною», – розповів він.

Блогер розповів, що спочатку пішов до уролога, щоб запитати, чи це ніяк не нашкодить. «Він сказав, що краще це робити у презервативі. А для мене секс в презервативі – це таке г*вно, взагалі не варте уваги… Взагалі нічого не відчуваєш, чутливість погана. Ми спробували двічі. Мені не сподобалося, Насті теж. І ми просто більше цього не робили», – додав він.

Нагадаємо, про те, що у Шевченка народиться дитина стало відомо у травні 2024 року. Дружина коміка родом з Покровська.

У 2014 році вона переїхала до Вінниці разом з Донецьким університетом, де навчалася. Там і відбулося знайомство майбутньої пари.

А вже у жовтні гуморист показав світлини новонародженої донечки. Фотосесію на фоні бурхливого моря оприлюднила дружина артиста.