Леся Нікітюк народила первістка

Леся Нікітюк стала мамою: телеведуча народила сина

Українська телеведуча Леся Нікітюк стала мамою! Зірка шоу «Le Маршрутка» народила сина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис телеведучої.

Радісна новина швидко облетіла український медіапростір та викликала хвилю привітань від шанувальників та колег.

Для популярної телеведучої, яка відома своєю харизмою та почуттям гумору, це перша дитина. Деталі щодо дати народження малюка, його імені та місця пологів наразі не розголошуються. Леся Нікітюк написала лише «син» під дописом.

Нагадаємо, декілька днів назад українська телеведуча Леся Нікітюк вперше опублікувала фото, на якому видно її вагітний живіт.

В інтерв’ю «Kлац media» зірка розповіла, що дізналась про вагітність за кілька хвилин до виходу на знімальний майданчик.

«Я зробила чотири тести поспіль – і всі виявилися позитивними. А вже за кілька хвилин потрібно було виходити на знімальний майданчик. Камери напоготові, вся команда в очікуванні, а я з очима як у сови. Від несподіванки. І якраз мала знімати сцену, де моя героїня дуже-дуже здивована. Підходить режисер, дивиться на мене і замість вказівок просто каже: «Чудово. Саме та емоція, яка потрібна», – розповіла вона.