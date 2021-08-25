Стало відомо, як Вакарчук назвав свого первістка

Новоспечені батьки вирішили майже не розголошувати інформацію про дитину

Український музикант і фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вперше став батьком. Інформацію про те, що у 46-річного музиканта народився син НВ підтвердила пресслужба артиста.

Хлопчика назвали Іваном на честь батька Вакарчука.

«Тато і мама Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їх рішення та права на приватне життя», – зазначив представник музиканта, додавши, що інформація про те, що хлопчик з’явився на світ 19 серпня, не відповідає дійсності.

Раніше ЗМІ повідомили, що лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вперше став батьком.

Дівчина Вакарчука начебто працює у компанії Radioactive, що займається зйомками реклами міжнародних брендів, кліпів та серіалів.

Влітку у ЗМІ поширювали чутки про начебто роман 46-річної зірки з 23-річною співачкою Віталіною Мусієнко. З дівчиною у музиканта було кілька спільних гастролей. Сам фронтмен «Океану Ельзи» цю інформацію вирішив не коментувати.

У червні Вакарчук публічно заявив про розлучення з Лялею Фонарьовою, з якою вони прожили разом 20 років.

Раніше Вакарчук заявляв, що не хоче, щоб його особисте життя ставало надбанням громадськості.

«Я – людина, яка дуже цінує свою сім'ю і дуже ревниво оберігаю її, оскільки перебуваю постійно на виду і не тільки в сфері шоу-бізнесу. Де це буде абсолютно доречно, ми збираємося бути разом і в публічному сенсі теж. Але я не з тих політиків, які використовують сім'ю заради певного позитивного іміджу або заради піару. Я взагалі не люблю дешевий піар», – зазначив Вакарчук.