Влад Яма обнажился на берегу океана (фото)



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Поклонницы Ямы остались без ума от пикантного фото

Интимные места жена танцора прикрыла ракушкой

Украинский хореограф и судья «Танцев со звездами» Влад Яма решил порадовать женщин пикантным фото. В своем Инстаграме знаменитость разместил фотографию, на которой появился полностью обнаженным. Интимные места жена Влада прикрыла ракушкой.

«Девочки, девушки, женщины, бабушки наши, не могу скрывать свою любовь, желаю вам побольше настоящих мужчин вокруг, радости в душах, улыбок каждый день, счастья женского и пускай всё в жизни будет искренне и по-настоящему!.. Обнимаю каждую», - подписал фото Яма.

«Шикарный мужчина, шикарный торс, шикарные ноги, шикарное все, все, все. Спасибо за поздравление!», «Красавчик», а если б без ракушки», «оооо боже ну за чем??? Да простит меня жена...пойду уеденюсь ....», «Ой, засмущал прям, Апполон наш», - пишут восторженные поклонницы.