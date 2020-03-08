У экс-музыканта группы «Скрябин» случился инфаркт



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Ростислав Домишевский попал в реанимацию facebook.com/dmytro.tsyperdyukluiku

Коллеги и друзья в соцсетях просят поддержать семью

Известный украинский музыкант 49-летний Ростислав Домишевский попал в больницу с инфарктом. Об этом рассказал в фейсбуке фронтмен группы Luiku Дмитрий Цюпердюк.

«Help Roy! Моего друга, талантливого музыканта, замечательного менеджера и просто хорошего человека Ростика Домишевского скосил инфаркт. Он в реанимации. Собираем средства», - написал музыкант.

Напомним, Ростислав Домишевский учился с Андреем Кузьменко в одной школе в Новояворовске возле Львова. В группе был бас-гитаристом, писал тексты.