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    Жизнь

    У экс-музыканта группы «Скрябин» случился инфаркт

    • Розсилка
    <p>Ростислав Домишевский попал в реанимацию</p> <div></div> - У экс-музыканта группы «Скрябин» случился инфаркт

    Ростислав Домишевский попал в реанимацию

    facebook.com/dmytro.tsyperdyukluiku

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    Известный украинский музыкант 49-летний Ростислав Домишевский попал в больницу с инфарктом. Об этом рассказал в фейсбуке фронтмен группы Luiku Дмитрий Цюпердюк.

    «Help Roy! Моего друга, талантливого музыканта, замечательного менеджера и просто хорошего человека Ростика Домишевского скосил инфаркт. Он в реанимации. Собираем средства», - написал музыкант.

    Напомним, Ростислав Домишевский учился с Андреем Кузьменко в одной школе в Новояворовске возле Львова. В группе был бас-гитаристом, писал тексты.

     

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