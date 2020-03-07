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    Жизнь

    Меган Маркл в белоснежной прозрачной блузе посетила театр (фото)

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    <p>Герцогиня Сассекская сфотографировалась с голограммой джазовой певицы Нубии Брэндон</p> <div></div> - Меган Маркл в белоснежной прозрачной блузе посетила театр (фото)

    Герцогиня Сассекская сфотографировалась с голограммой джазовой певицы Нубии Брэндон

    instagram.com/sussexroyal

    Посещение герцогини не было заранее анонсировано

    38-летняя Меган Маркл нанесла внезапный визит в Королевский национальный театр в Лондоне. Супруга принца Гарри занималась патронажем этого театра, интерес к нему у нее сохранился. Меган познакомилась с новой технологией Immersive Storytelling Studio.

    Для выхода в свет супруга младшего сына принцессы Дианы выбрала безупречный total white образ. Меган надела блузу с прозрачными рукавами-фонариками Topshop и юбку-карандаш.

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    Меган Маркл в белоснежной прозрачной блузе посетила театр (фото)
    Меган Маркл в белоснежной прозрачной блузе посетила театр (фото)
    Меган Маркл в белоснежной прозрачной блузе посетила театр (фото)
    Меган Маркл в белоснежной прозрачной блузе посетила театр (фото)
    Меган Маркл в белоснежной прозрачной блузе посетила театр (фото)
    Меган Маркл в белоснежной прозрачной блузе посетила театр (фото)
    instagram.com/sussexroyal

    Такой наряд подчеркнул стройную фигуру молодой мамы. Сияющая улыбка, вечерний макияж и минимум аксессуаров идеально завершили образ герцогини.

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