Меган Маркл в белоснежной прозрачной блузе посетила театр (фото)



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Посещение герцогини не было заранее анонсировано

38-летняя Меган Маркл нанесла внезапный визит в Королевский национальный театр в Лондоне. Супруга принца Гарри занималась патронажем этого театра, интерес к нему у нее сохранился. Меган познакомилась с новой технологией Immersive Storytelling Studio.

Для выхода в свет супруга младшего сына принцессы Дианы выбрала безупречный total white образ. Меган надела блузу с прозрачными рукавами-фонариками Topshop и юбку-карандаш.

Такой наряд подчеркнул стройную фигуру молодой мамы. Сияющая улыбка, вечерний макияж и минимум аксессуаров идеально завершили образ герцогини.

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